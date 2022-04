Buchautor

Philipp Mattheis

Philipp Matheis, 1979 geboren, studierte Philosophie an der jesuitischen Hochschule für Philosophie in München und besuchte anschließend die Deutsche Journalistenschule. Er war Korrespondent der WirtschaftsWoche in China und in der Türkei, von 2019 bis 2021 war er Ostasien-Korrespondent des Stern.