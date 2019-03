Buchautor

Petr Hruska

Petr Hruška, geboren 1964 in Ostrava, ist ein tschechischer Lyriker und Literaturwissenschaftler. Er studierte an der Technischen Universität Ostrava (Abschluss 1987) sowie 1990-1994 Tschechische Literatur und Literaturwissenschaft an der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava und schloss mit dem akademischen Grad eines Magisters ab. Es folgte eine Promotion an der Masaryk-Universität in Brünn mit einer Dissertation über den Surrealismus der Nachkriegszeit. Hruška arbeitet am Institut für tschechische Literatur der tschechischen Akademie der Wissenschaften in Brünn. Er ist Redaktionsmitglied bei der Literaturzeitschrift Host und war Redakteur der Zeitschrift Obrácená strana měsíce.