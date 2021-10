Buchautor

Peter Bünnagel

Peter Bünnagel, geboren 1970 in Köln, hat Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Düsseldorf studiert. Er ist Mitbegründer des Kollektivs Scrollan. Zusammen mit Anne-Lene Proff und Barbara Kotte arbeitet er in den Bereichen Editorial Design, UI/UX Design, Corporate Design und Werbung. Bünnagel hat auch an der Hochschule Pforzheim und der UdK Berlin gelehrt.