Paul Claudel

Paul Claudel, geboren 1868 in Villeneuve-sur-Frere, gestorben 1955 in Paris, ist der jüngere, tief religiöse Bruder der Bildhauerin Camille Claudel. Er war nach seiner Amtszeit in den USA mit Unterbrechungen von 1895-1909 als Diplomat in China tätig, bevor er weitere Stationen, u.a. Japan durchlief. Beeinflusst von den Werken Henri Bergsons verfasste er etliche Dramen, Libretti, Gedichte und Essays. Er wird zur philosophisch-literarischen Bewegung "Renouveau catholique" ("Katholische Erneuerung") gezählt, war seit 1946 Mitglied der Académie Française, Träger des Großkreuzes der Ehrenlegion und ab 1932 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences.