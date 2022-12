Buchautor

Patrick Spät

Patrick Spät wurde in Mannheim geboren und ist Autor, Journalist und Lektor.2019 erschien seine erste Graphic Novel "Der König der Vagabunden" mit Zeichnungen von Bea Davies. 2022 wurde er mit Sheree Domingo für ihre gemeinsame Graphic Novel "Madame Choi und die Monster" mit dem Comicpreis der Berthold Leibninger Stiftung ausgezeichnet.