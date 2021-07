Buchautor

Onjali Q. Rauf

Onjali Q. Raúf, geboren 1981, ist eine britische Autorin, Frauenrechtlerin und Gründerin zweier NGOs: O's Refugee Aid Team, das Hilfskonvois und finanzielle Unterstützung für Flüchtlingshelfer in Nordfrankreich und Griechenland organisiert, und Making Herstory, einer Organisation, die sich für die Rechte von Mädchen und Frauen einsetzt, Frauenhäuser unterstützt und sich im Kampf gegen Missbrauch und den Menschenhandel in Großbritannien engagiert. Zuvor studierte sie Women's Studies an der University of Oxford und arbeitete für eine Reihe von Menschenrechtsorganisationen.