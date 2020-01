Buchautor

Olga Forsch

Olga Forsch, geboren 1873 in Dagestan, gestorben 1961 in Leningrad), war eine russische Schriftstellerin und Kommunistin. Forsch war die Tochter eines Generals, die nach dem Tod ihrer Familie in eine Offiziersfamilie einheiratete. Nachdem sich ihr Gatte geweigert hatte, bei der Erschießung von Dissidenten teilzunehmen, und den Dienst quittierte, ging das Paar in die Ukraine und begann ein Bauernleben. Olga Forsch befasste sich mit der Morallehre Tolstois, der Theosophie und dem Leid der Landbevölkerung. Ihre ersten literarischen Arbeiten nahmen sowohl sozialistische Ideen als auch die symbolistische Kunstauffassung auf. Nach dem Oktoberumsturz ging sie nach Moskau, wurde zu einer der Reformerinnen des Schulwesens und erlangte in den 1920er-Jahren eine führende Rolle in der sowjetischen Literatenszene. Ihre historischen Romane wurden in den 50er- und 60er-Jahren in der DDR veröffentlicht.