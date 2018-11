Buchautor

Ömür Iklim Demir

Ömür Iklim Demir wurde 1980 in Adana/Türkei geboren und wuchs in Tarsus auf. Nach dem Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften an der Istanbul-Universität arbeitete er sieben Jahre als Strafanwalt und im Anschluss daran drei Jahre als Werbetexter. Bereits während seines Studium schrieb er für mehrere Zeitschriften. Seine erste Erzählung erschien 2010 in Varlık, sein erstes Buch, "Muhtelif Evhamlar Kitabi", wurde 2015 im YKY Verlag publiziert.