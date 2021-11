Buchautor

Octavia Butler

Octavia Estelle Butler, 1947 in Pasadena in Kalifornien geboren, wuchs in einfachen Verhältnissen auf, konnte aber an der California State University in Los Angeles studieren. Sie war eine der wenigen schwarzen Science-Fiction-Autorinnen, in ihrem vielfach ausgezeichneten Werk geht es immer wieder um Fragen von Gender und Identität. Sie lebte und arbeitete bis zu ihrem Tod 2006 in Seattle, Washington.