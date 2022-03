Buchautor

Nora Keita Jemisin

Nora Keita Jemisin, geboren 1972 in Iowa City, ist eine amerikanische Science-Fiction- und Fantasy-Autorin. Jemisin wurde in Iowa City geboren, wuchs jedoch in Mobile im Süden von Alabama sowie New York City auf. Sie studierte Psychologie an der Tulane University in New Orleans und an der University of Maryland in College Park. Nach zehn Jahre in Massachusetts lebt sie gegenwärtig im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn.