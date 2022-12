Buchautor

Nikole Hannah-Jones

Nikole Hannah-Jones, geboren 1976 in Waterloo, Iowa, absolvierte ein Bachelor-Studium in African American Studies an der University of Notre Dame. Ihren Master machte sie 2003 in Journalistik an der University of North Carolina. Sie schreibt als Journalistin über rassistische Ungerechtigkeit für das New York Times Magazine und hat das 1619-Projekt ins Leben gerufen. 2016 gründete sie die Ida B. Wells Society for Investigative Reporting mit, eine Organisation, die sich der Förderung investigativer Journalist:innen of color verschrieben hat.