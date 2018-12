Buchautor

Nikola Roßbach, geboren 1970, ist Professorin für Neuere deutsche Literatur in Kassel und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Kontrolle und Normierung literarischen Wissens. Seit 2016 konzentriert sie sich in Forschung und Lehre verstärkt auf das Thema Zensur: Als wissenschaftliche Partnerin des monumentalen Kunstprojekts "Parthenon of Books" von Marta Minujín (documenta 14) nahm sie an zahlreichen öffentlichen Debatten teil.