Buchautor

Nhung Dam

Nhung Dam, geboren 1984, wuchs in Groningen auf. Ihre Eltern kamen Anfang der 1980er Jahre als Bootsflüchtlinge in die Niederlande und eröffneten einen der ersten Verkaufsstände für Frühlingsrollen. Nhung Dam studierte zuerst Psychologie, bevor sie die Theaterschule und Kleinkunstakademie in Amsterdam besuchte. Sie ist Schauspielerin und Theaterautorin.