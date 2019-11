Buchautor

Nadine Filko

Nadine Filko ist Journalistin und PR-Beraterin. Als Politikwissenschaftlerin beschäftigt sie sich intensiv mit gesellschaftlichen Themen sowie der Wirtschaft und deren Akteuren. Im Mittelpunkt ihres Interesses steht dabei der Wandel, der sich in den nächsten Jahren vollziehen könnte. Denn nur so - so ihr Credo - wird deutlich, wie eine ganzheitliche Verbesserung erreicht werden kann.