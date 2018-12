Buchautor

N.K. Jemisin

N.K. Jemisin, geboren 1972 in Iowa City, USA, studierte Psychologie. Nach einem erfolgreichen Blog zu feministischen und politischen Themen begann sie ab 2004 Fantasy- und Science-Fiction-Literatur zu schreiben. Für ihre Romane "The Fifth Season" und "The Obelisk Gate" erhielt sie 2016 und 2017 den Leserpreis Hugo.