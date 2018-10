Buchautor

Morgan Dark

Morgan Dark ist Schriftstellerin, die ihre Anonymität wahrt. Sie begann "Zero" zu schreiben, nachdem ein maskierter Mann sie in ihrer New Yorker Wohnung beraubt hatte. Unter den gestohlenen Gegenständen war ihr Lieblingsring. Quasi im Austausch für diesen Verlust erhielt sie einen Verlagsvertrag. Nachdem "Zero" eines der erfolgreichsten spanischen Jugendbücher im Jahr 2015 wurde, fand sich der Ring der Autorin plötzlich wieder in ihrer Wohnung ... in einem schwarzen Umschlag ohne Absender.