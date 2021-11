Buchautor

Mischa Damjan

Dimitrije Sidjanski alias Mischa Damjan wurde 1914 in Skopje geboren. Er wuchs in Belgrad auf, studierte dort und in Paris Jura und war später als Anwalt tätig. Nach der Flucht aus deutscher Gefangenschaft in die Schweiz 1945 begann er erste Kurzgeschichten und Romane zu schreiben. 1949 lernte er seine Frau Brigitte Sidjanski kennen, mit der er 1961 den Nord-Süd Verlag gründete. 1979 zog sich Dimitrije Sidjanski vom Verlag zurück, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. 1998 verstarb er im Alter von 84 Jahren.