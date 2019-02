Coppenrath Verlag, Münster 2018

ISBN 9783649626312, Pappband, 24 Seiten, 17.00 EUR

In diesem Soundbuch stellen sich 12 Kinder unterschiedlicher Nationalitäten vor. Wie leben sie? Was essen sie? Was ist etwas ganz Besonderes für sie? Eine kleine Reise um die Welt mit vielen Fotos, Sachinformationen…