Miklos Meszöly

Miklós Mészöly, geboren 1921 in Szekszárd, gestorben 2001 in Budapest, war Schriftsteller der ungarischen Nachkriegsliteratur. Von 1938 bis 1940 studierte er Jura in Budapest. 1944 wurde er zum Militärdienst eingezogen, er desertierte und wurde in eine Strafkompanie versetzt. Seit 1947 veröffentlichte er Novellen und Rezensionen. 1949 heiratete er Alaine Polcz, die spätere Gründerin der ungarischen Thanatologie. 1974 bekam er als erster Ungar ein Stipendium des DAAD-Künstlerprogramms zuerkannt. Von 1965 bis 1999 erschienen zahlreiche Bücher in deutscher Sprache, in Übersetzungen u.a. von Barbara Frischmuth und Zsuzsanna Gahse.