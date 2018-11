Buchautor

Michelle Obama

Michelle Robinson Obama, geboren 1964 in Chicago, studierte an der Princeton University und an der Harvard Law School und begann ihre berufliche Laufbahn als Anwältin bei der Kanzlei Sidley & Austin in Chicago, wo sie ihren zukünftigen Ehemann Barack Obama kennenlernte. Später arbeitete sie im Büro des Bürgermeisters von Chicago, an der University of Chicago und am University of Chicago Medical Center. Michelle Obama gründete auch die Chicagoer Sektion von "Public Allies", einer Organisation, die junge Menschen auf eine Laufbahn im öffentlichen Dienst vorbereitet. Von 2009 bis 2017, der Regierungszeit Barack Obamas als Präsident der Vereinigten Staaten, war Michelle Obama die First Lady der USA. Die Obamas leben derzeit in Washington, D.C. Sie haben zwei Töchter, Malia und Sasha.