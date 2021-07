Buchautor

Michele Roten

Michèle Roten, geboren 1979 in Tann, Gemeinde Dürnten, ist eine Schweizer Journalistin und Autorin. Sie studierte an der Universität Zürich Germanistik, Soziologie und Kriminologie. Roten hat einen Sohn und lebt mit ihrer Familie in Zürich, wo sie den Secondhandladen The New New betreibt. Für Das Magazin schrieb sie zwischen 2005 und 2014 die Kolumne Miss Universum. Ihr erstes Buchprojekt war ab 2008 der Fortsetzungsroman Eins bis Sechs. In der Spielzeit 2014/15 war sie Hausautorin am Konzert Theater Bern. Ihr erstes Stück Wir sind selig wurde dort im Juni 2015 von Nina Gühlstorff inszeniert.