Buchautor

Michal Govrin

Michal Govrin, geboren 1950 in Tel Aviv, studierte Literatur und Theaterwissenschaften an der Universität Tel Aviv und promovierte an der Universität Paris. Sie ist Autorin, Regisseurin, unterrichtet u.a. an der Jerusalem School for Visual Theater und wurde für ihre literarischen Bücher vielfach mit wichtigen Literaturpreisen ausgezeichnet (u.a. Prime Minister's Prize, ACUM-Preis, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres).