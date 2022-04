Buchautor

Michael Sorkin

Michael Sorkin, geboren 1948, war Architekt, Architekturtheoretiker und -kritiker. Er schrieb unter anderem für The Village Voice und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Sorkin war Direktor des Graduiertenprogramms in Urban Design am City College of New York, Professor für Städtebau an der Akademie der bildenden Künste Wien und Gastprofessor in Yale, Harvard, Columbia und der Cornell University. Michael Sorkin starb 2020 in New York.