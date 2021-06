Buchautor

Michael Lichtwarck-Aschoff

Michael Lichtwarck-Aschoff, geboren 1946, ist ein deutscher Arzt und Autor. Als Mediziner lehrte und forschte er im Bereich Anästhesiologie und Intensivmedizin. Im Mai 2002 erhielt er von der LMU die Lehrbefugnis für das Fachgebiet Anästhesiologie und lehrte an der Münchner Universität seit 2007 als außerplanmäßiger Professor für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Zudem lehrte er an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Nach seiner Zurruhesetzung Ende 2011 widmete er sich der schriftstellerischen Tätigkeit. Er lebt in Stadtbergen.