Buchautor

May Angeli

May Angeli, geboren 1937 in Clichy, Frankreich, studierte an der École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art in Paris und der Académie d'arts graphiques d'Urbino in Italien. Die meisten ihrer Illustrationen entstehen aus Holzschnitten. Neben ihrer Tätigkeit als Kinderbuchautorin und -illustratorin arbeitet sie auch an Zeichentrickfilmen und für das Theater.