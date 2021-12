Buchautor

Maximilian Zech

Maximilian Zech, 1988 als Kind politisch verfolgter DDR-Flüchtlinge in Braunschweig geboren, studierte in Göttingen Geschichte und Deutsche Philologie. Seit 2016 schreibt Zech unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung und Spektrum der Wissenschaft. Er lebt in Leipzig.