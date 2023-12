Buchautor

Max Haberich

Max Haberich, 1984 in Philadelphia, USA, geboren, in München aufgewachsen, studierte Geschichte, Kunstgeschichte und Neuere deutsche Literatur in York, Aix-en-Provence und Tübingen. Seit 2014 lebt er als Literaturwissenschaftler, Autor und Übersetzer in Wien, wo er den Autorenkreis Jung Wien '14 ins Leben gerufen hat. Er ist Mitglied des österreichischen PEN, von Buch 13 und hat in diversen literarischen und wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Haberich hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter 2017 die Biografie "Arthur Schnitzler. Anatom des Fin-de Siècle".