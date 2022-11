Buchautor

Matthias Matschke

Matthias Matschke, 1968 in Marburg geboren, studierte Schauspiel an der Hochschule der Künste in Berlin und wurde 1996 Ensemblemitglied an der Volksbühne in Berlin. Heute arbeitet er für Bühnen in Zürch, Hamburg und Wien, für Film und Fernsehen. Matschke lebt in Berlin.