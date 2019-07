Buchautor

Matthias Gnehm

Matthias Gnehm, geboren 1970 ist ein Schweizer Comiczeichner und Architekt. Er lebt und arbeitet in Zürich.Gnehm wuchs im Kanton Aargau auf. Er besuchte 1990 den Vorkurs an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, absolvierte 1995 Praktikum bei Herzog & de Meuron und schloss das Architekturstudium 1999 an der ETH Zürich ab.Seit 1995 veröffentlichte er Comics gemeinsam mit dem Lausanner Texter und Architekten Francis Rivolta.