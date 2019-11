Buchautor

Mary McCarthy

Mary McCarthy, 1912 in Seattle geboren, studierte Literaturwissenschaften am Vassar College, arbeitete als Literatur- und Theaterkritikerin und lehrte an verschiedenen Hochschulen. 1963 gelang ihr mit "Die Clique" der literarische Durchbruch. McCarthy war eng mit Hannah Arendt befreundet, mit der sie einen regen Briefwechsel unterhielt. Sie starb 1989 in New York.