Martina Bitunjac

Martina Bitunjac, geboren 1981 in Berlin, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien und geschäftsführende Redakteurin der "Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte". Sie promovierte in Berlin und Rom über Frauen der Ustaša-Bewegung und lehrt am Historischen Institut der Universität Potsdam.