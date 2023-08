Buchautor

Martin Piekar

Martin Piekar, geboren 1990 in Bad Soden am Taunus, ist Lyriker und Lehrer. Er studierte Philosophie und Geschichte an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Als Lyrik- und Literaturvermittler gibt er Schreibwerkstätten für Menschen jeden Alters. Er hat mehrere Lyrikbände veröffentlicht.