Buchautor

Markus Müller

Markus Müller, geboren in Hattingen, hat Geschichte, Kunstgeschichte und Amerikanistik an der Ruhr-Universität Bochum, dem Royal Holloway College in London und der American University in Washington DC studiert. Anschließend war er von 1995 bis 2002 war er Leiter der Kommunikation und Kurator für zeitgenössische Kunst des Westfälischen Landesmuseum in Münster, stellvertretender Direktor und Leiter der Kommunikation des KW Instituts für Zeitgenössische Kunst, Berlin, Leiter der Kommunikation des Deutschen Pavillons der Biennale von Venedig 1993 (Hans Haacke und Nam Jun Paik), der Skulptur Projekte in Münster 1997, der 3. und 4. Berlin Biennale (2004 und 2006) und der Documenta 11. 2021 kuratiert er die Ausstellung zum 100. Jubiläum der Donaueschinger Musiktage. Er ist Kurator zahlreicher Ausstellungen und Autor von Texten zu Musik und zeitgenössischer Kunst.