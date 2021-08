Buchautor

Markus Kleinert

Markus Kleinert, geboren 1974, studierte Germanistik und Philosophie in München, Pisa und Kopenhagen und ist seit 2008 Leiter der Kierkegaard-Forschungsstelle am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt und Privatdozent für Neuere deutsche Literatur an der Universität Göttingen.