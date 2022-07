Buchautor

Marisa Reichardt

Marisa Reichardt ist eine amerikanische Jugendbuch-Autorin. Sie hat einen Master of Professional Writing von der University of Southern California und zwei Abschlüsse in englischer und amerikanischer Literatur und kreativem Schreiben von der UC San Diego. Bevor sie als Autorin publizierte, arbeitete Marisa an akademischen Publikationen und gab Schülern der High School Schreibunterricht.