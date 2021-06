Buchautor

Marika Maijala

Marika Maijala, geboren 1974 auf Otava, ist eine finnische Illustratorin, Kinderbuch-Autorin und Grafikdesignerin. Sie erhielt 2020 den finnischen Staatspreis für Illustrationskunst. Sie studierte Graphik-Design an der Pekka Halosen akatemia im südfinnischen Tuusula. Darüber hinaus machte sie einen Magister-Abschluss an der Universität Turku im Fach Filmwissenschaft. Daneben ist Maijala Gestalterin zeitgenössischer Plakatkunst.Sie lebt in Helsinki.