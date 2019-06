Buchautor

Maria Duenas

María Dueñas Vinuesa, geboren 1964 in Puertollano, ist eine spanische Schriftstellerin. Bekannt wurde sie mit ihrem 2009 erschienenen Debüt, El tiempo entre costuras (deutsch: Das Echo der Träume 2012). Der Roman wurde vielfach ausgezeichnet und gehört zu den meistverkauften Büchern der letzten Jahre in Spanien. Nach ihrem Studium schlug sie eine Karriere in der Wissenschaft ein und hat seit 2003 die Professur für Anglistik an der Universität Murcia inne, von der sie für ihre Schreibtätigkeit zur Zeit freigestellt ist. María Dueñas lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Cartagena.