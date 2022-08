Buchautor

Marcel Jouhandeau

Marcel Jouhandeau, 1888 in Guéret im Département Creuse geboren, erzählte in seinen Romanen vom Leben in der französischen Provinz und seiner turbulente Ehe mit einer Tänzerin in Paris. Er bekannte sich zur Homosexualität und verfasste antisemitische Traktate. Walter Benjamin übersetzte seine Erzählungen, Ernst Jünger wurde während der deutschen Besatzung sein Freund. Jean-Paul Sartre verglich ihn mit Jean Genet. Viele Jahre arbeitete Jouhandeau als Lateinlehrer. Im Herbst 1941 nahm Marcel Jouhandeau an einer organisierten Rundreise durch Nazi-Deutschland teil. In seinem Roman "Le Voyage secret" (1949) gesteht und verdrängt er zugleich seine Kollaboration. Jouhandeau starb 1979 in Rueil-Malmaison.