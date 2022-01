Buchautor

Marc Sagnol

Marc Sagnol, geboren 1956 in Lyon, ist seit 2015 der französische Kulturbeauftragte in Erfurt. Er studierte in Paris Germanistik und Philosophie, lernte auch slawische Sprachen (russisch und polnisch). Seit den achtziger Jahren durchzieht er Europa von Berlin nach Kiew und von Moskau nach Paris, in verschiedenen Funktionen, zuerst als Doktorand bzw. Dozent für französisch in Berlin, dann als Direktor des Instituts Français (in Dresden und in Kiew), als Kulturattaché an der französischen Botschaft in Moskau, zwischendurch einfach als Lehrer in Paris. Er reist immer mit seinem Fotoapparat (macht auch immer noch analoge Fotografie) und natürlich mit seinen Büchern im Gepäck. Neben seinen Büchern über Walter Benjamin ("Tragique et tristesse", Paris 2003, dt. "Tragik und Trauer", Berlin 2017) und seinen Essays über Franz Kafka, Bruno Schulz und Paul Celan drehte er den Film "Les eaux du Boug" ("Die Wasser des Bug") über Paul Celan zu dessen 100. Geburtstag. Er wurde bislang in Paris, Berlin, Moskau (Festival Artdocfest) und Kiew gezeigt.