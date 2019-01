Buchautor

Manfred Schuller

Manfred Schuller, geboren 1953 in München, ist ein deutscher Bauforscher und Universitätsprofessor. Er studierte Architektur an der Technischen Universität in München sowie Klassische Archäologie und Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungsschwerpunkte überspannen weite Bereiche der Architekturgeschichte wie griechische Tempel, mittelalterliche Kathedralen, venezianische Kirchen und Paläste, barocke Gartenanlagen und Dachwerke aller Zeiten.