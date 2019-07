Buchautor

Malika Ferdjoukh

Malika Ferdjoukh, geboren 1957 in Algerien, lebt in Paris und in der Normandie und schreibt sowohl Romane als auch Drehbücher fürs Fernsehen. Sie ist Autorin von "Die vier Schwestern", einer Reihe von Jugendromanen, die in der französischsprachigen Jugendliteratur bereits zu den modernen Klassikern zählt.