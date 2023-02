Buchautor

Madlen Ziege

Dr. Madlen Ziege hat in Potsdam, Berlin und in Australien Biologie studiert. In ihrer Promotion an der Goethe-Universität in Frankfurt untersuchte sie u.a. das Kommunikationsverhalten von Wildkaninchen in der Stadt und auf dem Land. Sie arbeitet als Verhaltensbiologin, ist Vorständin einer Naturschutzstiftung und bringt wöchentlich ihren eigenen Pod- und Videocast Die Sendung mit der Ziege heraus.