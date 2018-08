Campus Verlag, Frankfurt am Main 2018

ISBN 9783593509006, Kartoniert, 250 Seiten, 29.95 EUR

Exklusivität durch Offenheit. Auf den internationalen Finanzmärkten hat sich eine neue globale Klasse gebildet. Dieses Buch zeigt am Beispiel der Finanzzentren Frankfurt am Main und Sydney, wie in der…