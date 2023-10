Buchautor

Louis Paillard

Louis Paillard, in Paris geboren, hat Architektur studiert, betreibt ein eigenes Architekturbüro in Paris und ist Professor an der École nationale supérieure d'architecture in Nantes. Das Zeichnen ist seine große Leidenschaft. Bereits zu Houellebecqs Roman "Vernichten" hat er Illustrationen angefertigt. "Karte und Gebiet" ist seine erste Graphic Novel.