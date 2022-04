Buchautor

Lika Nüssli

Lika Nüssli, geboren 1973 in Flawil, studierte nach einer Ausbildung zur Textildesignerin in Herisau Illustration an der Hochschule für Design und Kunst in Luzern. Seit 2003 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in St. Gallen. Für ihr zeichnerisches Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet.