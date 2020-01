Buchautor

Lessie Sachs

Lessie Sachs, 1896 in Breslau geboren, studierte Kunst in München, trat 1918 in die KPD ein und beteiligte sich an der Münchner Räterepublik. Nach deren Niederschlagung wurde sie zu Gefängnis verurteilt und aus Bayern ausgewiesen. Ihre Gedichte, die sie ab 1930 veröffentlichte, erschienen in der Vossischen Zeitung oder dem neuen Wiener Tagblatt. 1937 emigrierte sie in die USA, wo sie 1942 starb.