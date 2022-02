Buchautor

Lauren Oyler

Lauren Oyler wuchs in West Virginia auf. Sie studierte in Yale und arbeitet seitdem als Essayistin und Autorin für verschiedene englischsprachige Zeitungen und Magazine wie "The New Yorker", die "New York Times" und den "Guardian". Zuvor lebte und arbeitete die heute 30-Jährige mehrere Jahre lang als freie Redakteurin in Berlin. Lauren Oyler lebt derzeit mit ihrem Partner in Ithaca, New York.