Buchautor

Khue Pham

Khuê Phạm, geboren 1982 in Berlin-Hermsdorf, ist eine deutsche Journalistin und Autorin. Sie ist Tochter vietnamesischer Einwanderer; ihr Vater ist Arzt, ihre Mutter arbeitet bei einer Bank. An der London School of Economics and Political Science studierte Phạm Soziologie. Anschließend arbeitete sie für The Guardian, National Public Radio, Spiegel Online sowie als freie Journalistin in Berlin, bevor sie 2009/2010 eine Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule absolvierte und dann im September 2010 als Politikredakteurin bei der Zeit begann.