Buchautor

Kerstin Becker

Kerstin Becker, geboren 1969 in Frankenberg, ist eine deutsche Schriftstellerin. Becker wuchs in Moosheim und Hainichen in Sachsen auf. Sie arbeitete u. a. als Schriftsetzerin und Friedhofsgärtnerin. Seit 2001 ist sie als freie Autorin, die Gedichte und Kinderbücher verfasst, und Lektorin tätig. Zudem gehört sie der Redaktion der Dresdner Literaturzeitschrift Ostragehege an.