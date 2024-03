Buchautor

Kenza Ait Si Abbou

Kenza Ait Si Abbou, 1981 geboren in Marokko geboren, studierte sie in Valencia und Barcelona Elektrotechnik und Telekommunikation. 2009 schloss sie den Masterstudiengang in Berlin ab. Von 2011 bis 2021 war sie für die Deutsche Telekom tätig, seit 2018 arbeitet sie als Senior Managerin für Robotik und Künstliche Intelligenz. Seit 2021 ist sie bei IBM Deutschland für den Vertrieb von KI-Produkten zuständig. Kenza Ait Si Aboou ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Berlin.